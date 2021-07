Altaroma, gioielli e accessori incontrano l’architettura di Raffaello nella mostra di OTP

Lunedì 5 Luglio 2021, 13:53 - Ultimo aggiornamento: 14:05

«Riportare allo stato iniziale, azzerare per ricominciare. Viviamo un momento storico che ha visto forzare le restrizioni causate dalla pandemia e ridimensionare i nostri sogni. Soprattutto quelli dei talenti emergenti. Non solo in ambito personale, ma anche nel mercato dei consumi e nelle cerimonie d’acquisto. Abilità e processi hanno subito una radicale rivalutazione, perdendo a volte il loro significato, mentre valori intimi, profondi e privati si sono trasformati in elementi imprescindibili di un nuovo lessico sociale. Non tutto si è corrotto o è andato perso, ma l'approccio generato dalle trasformazioni dovute al Covid-19 ha ridisegnato desideri e modi, mettendo l’accento sui mutamenti».

Nelle parole della presidente Marina Valli, affiancata dalla vice Gioia Capolei, la speranza di un futuro migliore per l’alto artigianato e il settore orafo. La ripartenza, durante la kermesse capitolina Altaroma, con la mostra “Unconventional Touch. Reset Gioielli e Accessori” dell’associazione no profit Officine di Talenti Preziosi (OTP), in calendario nella Sezione In Town dal 7 al 10 luglio fra meeting, conferenze e presentazioni di libri ogni giorno. La suggestiva cupola dell’Università e Nobil Collegio degli Orafi e Argentieri Sant’Eligio, progettata dall’artista Raffaello da Urbino, farà da scenografia alle creazioni di 43 giovani design e professionisti dell’oreficeria. L’opening contingentato è in agenda giovedì 8 luglio, dalle ore 17 alle 20, mentre sulla piattaforma Digital Runway della manifestazione romana il video emozionale della regista Caterina Biasiucci, girato in collaborazione con il fotografo Valerio Polici, svelerà sul web piccoli-grandi capolavori.

Per l’occasione le modelle indossano nello short movie i costumi firmati Monica Campri Beach Couture, durante il vernissage gli abiti della stilista Alessandra Giannetti. Di rilievo, per la mise en scène del progetto, la sinergia nata con la fashion brand manager Agnese Sanchez. Bracciali realizzati usando materiali di scarto, come il ferro arrugginito riutilizzato all’insegna dell’upcycling e della sostenibilità. Innovative sperimentazioni 3d, ciondoli porta rossetto e pendant tif decorati da peperoncini, simbolo di buon augurio post-pandemico. Preziosissimi aeroplani si trasformano in un ideale accessorio che vola verso la libertà. E ancora, la tradizione classica del manufatto abbraccia la contemporaneità "green" grazie alle collane in sughero, foglie e cortecce. L’unione fa la forza per OTP, andando avanti e guardando al domani insieme. Nasce da qui il titolo dell’expo “Reset”, un auspicio di re-start per l’universo manifatturiero provato all’emergenza coronavirus. Cinque i temi esaminati dai partecipanti: “Il Gioco dell’evasione”, verso ludiche vie di fuga dalla realtà, “L’Imperfetto corretto” per rivalutare l’importanza dei dettagli e del recupero, “Il Vero me” alla ricerca dela bellezza pura e autentica.

E ancora, “L’Empatia social” dei sentimenti virtuali, e “L’Estetica scenografica” in uno storytelling visivo che va oltre l’immaginario collettivo. Con un contest interno, l’associazione ha selezionato lo IED per costruire un ponte tra le accademie e il mondo del lavoro grazie ai bijoux esposti dagli allievi che hanno concluso la loro formazione scolastica. Hanno aderito ad “Unconventional Touch. Reset Gioielli e Accessori” Valentina Allotti, Kristina C, Gioia Capolei, Christel Deliège, Marina Ettorri, Daniela Ferrero, Elisa Marcantonio, Chiara Mingiardi, Laura Mustacciuoli, Nadè by Nadia Coretti, Liliana Palaia, Anna Pinzari, Maria Paola Ranfi, Carlo Maria Sambati, Michele Soave, Lorella Verrillo. PatSa di Patrizia Santamaria, Francesco Lops jewellery ,Vu Elle jewels, Maria Laura Venturelli, Alessandra Malandrino, Chiara Fenicia, Erica Vacchiano, Ana Paula Valandares, Silvia Orani, Barbara Amici, Maria Viola Mazza, Giorgia Pettineo, Domitilla Camponeschi, Daria Leuzinger, Stkreo di Stefania Tortella, Lucia Pietrolonardo, Monica Medot, Cristina Innocenti e Virginia Checcacci, Emera Gioielli, Marina Valli. Poi, Riccardo Alfonsi, Balistreri Gioielli D’Arte, Franchi Argentieri, Corrado Sacchi Gioielli, Cristiana Perali, Le Vitali Gioielli, Gioielli Dop, Aldo Vitali.