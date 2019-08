Yamamay, polemica per la nuova collezione "Everybody" per tutti i tipi di fisico

Si chiama "Everybody" e il concetto è quello gettonatissimo degli ultimi mesi: ogni donna è bella e sexy, che sia curvy, androgina, "petite" o sembri appena uscita da un dipinto rinascimentale. Anche Yamamay aderisce - un po' in ritardo - al leitmotiv all'ultima moda: nel nuovo spot la testimonial Georgina Rodriguez (fidanzata di Cr7) si cimenta in un balletto fasciata nei capi della collezione basic, insieme a tre altre modelle con diverse fisicità. O almeno così sembrerebbe.

Sui social infatti le reazioni non sono state del tutto entusiaste: anzi, sono in molte ad accusare il brand di aver sposato la tendenza body positive solo in apparenza e pure con scarsa convinzione. Il motivo? Le modelle non sarebbero abbastanza "imperfette": c'è Georgina, morbida e sensuale con il suo fisico alla Jennifer Lopez e c'è la curvy Becky Namgauds, coreografa e ballerina londinese, curvy ma con addominale scolpito in vista. Le altre 3 (Giulia Pauselli, Greta Zuccarello e Demi Rox Mensah, ballerine), indosseranno - se proprio vogliamo esagerare - una taglia M. Imperfezioni? Non pervenute. Cellulite? Nemmeno l'ombra. Smagliature? Non parliamone. Insomma, siamo lontani anni luce dalla pancetta in stile ragazza della porta accanto dell'ultima campagna H&M o dalle very normal modelle che hanno posato per Portraits, la nuova linea di Oysho. Aggiungeteci che sulla sezione "Acquista online" del sito Yamamay a sfoggiare l'intimo basic è un'indossatrice che non fa nulla per nascondere le costole, e la frittata (social) è fatta.



