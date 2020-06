Woody Allen: «Ho lavorato con 106 attrici e nessuna mi ha accusato di molestie. Incarno quello che MeToo vuole ottenere»

«Incarno tutto ciò che MeToo vuole ottenere. Ho impiegato centinaia di donne davanti e dietro la telecamera. Precisamente 106 attrici con ruoli da protagonista e 230 come direttori di dipartimenti tecnici, come specificato nel libro. Ho sempre pagato esattamente lo stesso per uomini e donne. In oltre 50 anni, nessuna singola attrice o membro di una delle mie squadre ha detto una sola parola negativa su di me. Non ho ricevuto una sola accusa di discriminazione o molestia di alcun tipo. Se tutti gli uomini si fossero comportati come me, il movimento avrebbe già raggiunto i suoi obiettivi». È Woody Allen a parlare così in un'intervista a 'El Pais'. Il libro cui fa riferimento è 'A proposito di niente' che tante polemiche ha suscitato in relazione al tema abusi sessuali e alle accuse ricevute dal regista che nella sua autobiografia si sofferma sul tema.

