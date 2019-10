Sull'aereo solo donne, il volo in rosa della Delta per superare il gender gap nell'aviazione

Sull'aereo solo donne: pilota, assistenti di volo e passeggere. Nemmeno un uomo sul volo della Delta Air Lines che qualche giorno fa ha portato 120 ragazze da Salt Lake City, nello Utah, alla Nasa a Houston nell'ambito di un'iniziativa per colmare il divario di genere nel settore dell'aviazione. «Stiamo cercando di coinvolgere le ragazze in giovane età in modo che tra 10 anni saranno i piloti nella cabina di pilotaggio del Delta a ispireranno le generazioni di donne che seguono», spiega Beth Poole, generale responsabile dello sviluppo pilota presso Delta.

I dati FAA del 2017, riporta Time, mostrano che le donne rappresentano poco più del 7% dei 609.306 piloti negli Stati Uniti, secondo Women in Aviation, un'organizzazione no profit impegnata a far crescere il numero di donne in questo settore.

Nel volo della Delta sono state coinvolte solo donne, dal decollo all'atterraggio. A terra, solo rampiste. L'obiettivo dell'azienda è «diversificare un settore dominato dagli uomini e invogliare le ragazze alle carriere Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) in giovane età».

Le ragazze hanno anche incontrato Jeanette Epps, astronauta della NASA e ingegnere aerospaziale. L'iniziativa di Delta parla di un problema più ampio nel settore dell'aviazione, come è stato riconosciuto dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite che fornisce agli Stati membri un forum globale per l'adozione e l'attuazione di standard internazionali per l'aviazione. Il segretario generale dell'Icao, Fang Liu, aveva affermato nell'agosto del 2018 che «il trasporto aereo deve affrontare direttamente il motivo per cui le donne sono ancora sottorappresentate nella maggior parte delle posizioni tecniche ed esecutive nel settore dell'aviazione».

