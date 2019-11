Femminicidio, auditorium intitolato a una vittima. Sottogretario alla scuola: «Parlare di violenza con i ragazzi»

Roberta Lanzino , vittima di femminicidio , è stato intitolato l'Auditorium dell'Istituto Conte Milano di Polistena, in provincia di Reggio Calabria. All'inaugurazione era presente l Roberta aveva 19 anni, studiava Scienze economiche e sociali all'università di Cosenza. Il 26 luglio 1988 uscì da casa, a Rende, con il suo Piaggio blu. Doveva raggiungere i genitori al mare, a San Lucido. Non ci arrivò mai, lungo la strada fu seguita da una Fiat 131 Mirafiori. I passeggeri - di cui ancora non si conosce il nome - la violentarono e poi la uccisero con un coltello. A, vittima di, è stato intitolato l'Auditorium dell'Istituto Conte Milano di Polistena, in provincia di Reggio Calabria. All'inaugurazione era presente l

a sottosegretaria all'Istruzione, Università e Ricerca,«Roberta - ha detto Azzolina - era una ragazza solare, sorridente, come ci mostrano le foto dell'epoca, finita tragicamente nelle mani di chi l'ha aggredita e barbaramente uccisa. La sua è una storia che, purtroppo, ne ricorda tante altre che si sono susseguite negli anni e che leggiamo nelle cronache ancora quasi ogni giorno. La violenza, il femminicidio sono temi che vanno affrontati, nella loro triste durezza, anche a scuola. Anzi, soprattutto a scuola. Chi insegna, sono una docente anch'io, ha la straordinaria occasione e il dovere di promuovere ogni possibile iniziativa contro la violenza, di diffondere la cultura del rispetto, che sta alla base della convivenza civile, di contribuire ad abbattere gli stereotipi».«Qualche giorno fa - ha aggiunto la sottosegretaria - a Palazzo Chigi si è riunito il gruppo di lavoro che dovrà attuare il Piano strategico nazionale sula violenza maschile contro le donne. Ho partecipato a nome del Ministero dell'Istruzione, rilanceremo questi temi con azioni educative mirate per gli studenti e interventi di formazione per gli insegnanti, Non dobbiamo mai abbassare la guardia».