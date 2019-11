Violenza donne, Raggi: «Proteggere le vittime come i collaboratori di giustizia»

Le donne vittime di violenza e i loro figli dovrebbero essere protetti come i collaboratori e i testimoni di giustizia. É la proposta di Virginia Raggi ai ministri della giustizia e delle pari opportunità, «l’unica soluzione» per tutelare chi ha denunciato maltrattamenti e aggressioni. In una lettera, pubblicata dall'Huffington Post, la sindaca di Roma si rivolge a Elena Bonetti, ministra per le pari opportunità, e ad Alfonso Bonafede, ministro della giustizia, proponendo che sia estesa alle vittime di violenza la normativa per la tutela dei collaboratori di giustizia.

L’Assemblea capitolina, ricorda Raggi, ha approvato una mozione nella quale «si considerava, per un verso, la necessità di garantire segretezza e anonimato alla residenza o al domicilio delle vittime di violenza e, per l’altro, si segnalava come questa necessità collidesse con la normativa vigente». Gli autori dei maltrattamenti quando vengono denunciati possono, leggendo i procedimenti che li riguardano, venire a conoscenza facilmente dell'indirizzo della vittima. Ed è per questo, secondo la sindaca, che bisognerebbe estendere la normativa per collaboratori e testimoni di giustizia anche alle donne che hanno subito abusi e maltrattamenti così da poterle proteggere.

