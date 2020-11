«Ora vedo ora sento ora parlo», il violinista Ara Malikian e il trio di soprano "Appassionante" contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre è la "Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne". Una data da ricordare tutti i giorni. Ma per poterla degnamente onorare il trio italiano di soprano "Appassionante" propone su tutte le piattaforme digitali e in video il singolo "Ora vedo ora sento ora parlo", scritto e composto da Mauro Borzellino e realizzato con la partecipazione del violinista armeno-libanese Ara Malikian, che ha abbandonato il Libano in guerra da piccolissimo ed è divenuto uno dei più grandi violinisti del mondo grazie all’opportunità di studio in Germania. In un momento in cui la pandemia ha portato ad un aumento della violenza sulle donne, la musica e il multiculturalismo diventano uno strumento necessario per denunciare e ribellarsi alla violenza in tutte le sue forme.

«La violenza - precisa il trio Appassionante - è fatta di paura e di silenzio ed è proprio qui che Appassionante, in quanto progetto al femminile è particolarmente sensibile al dramma della violenza sulle donne, che sostiene fortemente e di cui si sono fatte portavoce. Non saremo mai complici dell’omertà internazionale che ‘Non Vede, Non Sente, Non Parla’».

Ecco allora che gioca un ruolo fondamentale il sodalizio artistico fra il violinista Ara Malikian e il trio femminile che unisce lirica e pop "Appassionante". Un legame, questo, che amplifica il significato della canzone per le diverse origini dei protagonisti: è il rispetto della diversità e dell'individualità a rendere possibile una convivenza pacifica. Il singolo, prodotto da Overlook Italia e Digital Records, è un manifesto contro ogni forma di violenza, sulle donne e non solo. La canzone si inserisce nella campagna di sensibilizzazione internazionale #OraVedoOraSentoOraParlo, ideata da Shirley Estigarribia e promossa da Overlook Italia.

«"Ora vero ora sento ora parlo" - sottolinea Ara Malikian - è il racconto di una donna che ha il potere di badare a se stessa, proprio come accade nella vita, e se ha dei problemi si alza e li affronta. Il suono del violino non è inserito come uno strumento all’interno del complesso di una canzone, piuttosto è una quarta voce, che si unisce a quelle di Appassionante per creare un brano profondo e capace di parlare a tutti».

Il videoclip, diretto da Lorenzo Antonioni e prodotto dalla Overlook Italia in collaborazione con l'associazione L’Abbraccio del Mediterraneo è stato girato il 26 ottobre a Roma a Piazza di Spagna. «Abbiamo scelto - concludew Shirley Estigarribia della Overlook Italia - una delle piazze più importati al mondo per comunicare che il rispetto e la tolleranza sono alla base del vivere civile».

Ultimo aggiornamento: 17:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA