Violenza donne, Viminale pronto ad espellere quattro stranieri

Violenza sulle donne, il Viminale è pronto ad espellere quattro stranieri. «Le posizioni dei quattro stranieri arrestati per violenza sulle donne sono al vaglio degli uffici del Viminale, che all'esito dell'istruttoria hanno deciso di attivare le procedure di espulsione, misura invocata pubblicamente anche dal gip di Roma Paola Di Nicola», trapela dal Ministero dell'Interno. «Si tratta di un egiziano, un polacco, un cittadino del Bangladesh e un romeno. Una volta avuto il nulla osta dell'autorità giudiziaria potranno essere rimandati ai paesi di provenienza. Una vicenda - sottolineano dal Viminale - che mostra la possibilità di instaurare una proficua collaborazione con la magistratura in casi analoghi, anche al fine di agevolare l'allontanamento dal territorio di simili soggetti».

Di norma il ministro dell’Interno può decidere l’espulsione dello straniero per

motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato

o per

motivi di prevenzione del terrorismo

