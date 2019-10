Accoltella il compagno e viene assolta: legittima difesa, lui la picchiava

Aveva accoltellato il compagno durante una lite. I giudici di Padova l'hanno assolta: lui la picchiava e lei si è difesa. La 38enne di Rovigo era accusata di tentato omicidio, nel gennaio del 2017 aveva colpito l'ex compagno con una coltellata. Era stata arrestata e aveva passato quattro mesi e mezzo in carcere. Ieri, racconta la Voce di Rovigo, per Stella Destratis è arrivata la sentenza di assoluzione. I giudici del collegio di Padova hanno accolto la tesi della difesa, affidata all’avvocato Arabella Brognara di Rovigo. La donna ha agito per legittima difesa. La notte in cui avrebbe colpito l’allora compagno, sarebbe stata picchiata per ben due volte da lui. L’accusa aveva chiesto una condanna a cinque anni di reclusione, mentre l’ex compagno si era costituito parte civile, con una richiesta di risarcimento danni nell’ordine dei 20mila euro.

Fu la donna a chiamare il 118 dopo aver ferito l'uomo nella notte tra il 29 e il 30 gennaio del 2017. Stella fu arrestata e già al momento di entrare in carcere, ha spiegato l'avvocato, la polizia penitenziaria documentò i lividi e i traumi che aveva sul corpo. Sarebbero stata questa la prova delle botte subite dalla donna prima di accoltellare il compagno.

