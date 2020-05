“Nemmeno con un clic”, il ciclo di incontri in streaming sulla violenza contro le donne

«La violenza è sempre reale, anche quando è perpetrata sul web». "Nemmeno con un clic" è un ciclo di incontri in streaming per approfondire e tenere alta la questione della violenza contro le donne. «Per chi, come il Movimento 5 Stelle, è nato nella rete, l'educazione digitale e il contrasto alle condotte violente e scorrette sul web è una cosa naturale. Non è un caso se grazie a noi l'Italia ha una legge che disciplina e sanziona il reato di Revenge porn». Nella diretta Facebook tra la senatrice M5S Cinzia Leone, vicepresidente della commissione d'inchiesta sul femminicidio, e la vice presidente del Senato Paola Taverna si è parlato del ruolo della donna, delle difficoltà della condizione femminile nella realtà sociale delle periferie di Roma.

Giovedì, sempre alle 15.00, sarà il turno della diretta social tra Cinzia Leone e la sindaca di Roma Virginia Raggi. Dopo il tour 'Da donna a donna' ideato e portato in tanti comuni d'Italia da Cinzia Leone, nasce il ciclo di incontri in streaming con personaggi della società civile, della politica, dell'informazione, per continuare ad approfondire e a tenere alta la guardia sul fenomeno della violenza di genere e digitale. «Lo scorso 25 novembre - prosegue il post del MoVimento 5 Stelle - in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, abbiamo organizzato in Senato un evento importantissimo chiamato 'Nemmeno con un fiore, nemmeno con un clic', il cui messaggio era e resta uno solo: la violenza è sempre reale, anche quando è perpetrata sul web. Il nostro impegno e la nostra lotta contro l' odio on-line, e per la tutela delle donne vittime di violenza, continua. L'emergenza coronavirus ha, se possibile, reso ancora più importante parlare di questi temi. Perché la conoscenza del problema è il primo e forse il più importante strumento di prevenzione, di contrasto, di riscatto. È una battaglia prima di tutto culturale, che possiamo vincere soltanto insieme».

