Violenza donne, il 25 novembre bandiere a mezz'asta al Comune di Milano

diil 25 novembre, nella giornata mondiale contro la. Lo ha chiesto al sindaco e alla giunta un ordine del giorno della consigliera del pd e presidente della commissione Pari opportunità, Diana De Marchi, controfirmata da numerosi consiglieri di maggioranza e opposizione. «Non passa quasi un giorno senza che una donna venga uccisa: nei primi sei mesi del 2018 sono morte così nel nostro Paese 44 donne, il 30 per cento in più rispetto allo stesso periodo 2017», ricorda il testo, che evidenza come la bandiera a mezz'asta possa rappresentare «un importante segno di lutto, ma anche un simbolo evidente dell'impegno della città per garantire la sicurezza e il diritto al rispetto e alla libertà di tutte le donne». «Questo gesto simbolico - conclude l'ordine del giorno - s'inserisce nel quadro degli interventi strutturati che la nostra amministrazione comunale continua a portare avanti con grande determinazione e impegno di risorse economiche e umane. Milano può essere capofila, nella speranza che questa iniziativa possa essere presto estesa anche ad altri Comuni».