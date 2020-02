Femminicidi, Meloni: «Il Codice rosso non basta, bisogna educare al rispetto delle donne»

«Il fenomeno del femminicidio rimane una delle emergenze sociali più gravi che affrontiamo in Italia», sostiene Giorgia Meloni, leader di Fdi. «In media ogni due giorni viene uccisa una donna solo perché donna e per lo più questo accade nell'ambito delle relazioni sentimentali e familiari. L'attenzione deve essere massima e l'impegno deve essere sia sul piano culturale che giuridico. A partire dalla certezza della pena: nessuna scorciatoia e nessuno sconto per chi commetta violenza sulle donne. La normativa italiana c'è e si è rafforzata con l'introduzione del Codice rosso, ma le leggi vanno implementate e rese operative concretamente. E le vittime che denunciano non vanno lasciate sole. Agli interventi normativi deve aggiungersi un impegno culturale, un cambio di passo e di mentalità ed educare al rispetto della donna», dice Meloni al quotidiano digitale "In Terris".

