Gabrielli: «La violenza sulle donne aumenta. Colpa di un deficit culturale»

«Mentre da tempo assistiamo al decremento dei reati di sangue, al contempo registriamo un aumento dei reati che hanno oggetto una donna come vittima in quanto tale, cioè per il suo essere donna. Queste situazioni sono il frutto di una mentalità sbagliata, che considera la donna come oggetto di proprietà; e in ciò vedo una deficit culturale di noi uomini». Lo ha detto il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, che ha inaugurato al Commissariato della Polizia di Stato di Aversa (Caserta) la stanza «tutta per sé», due sale con divano e tavolino da giochi per i bambini aperto con il supporto dell'associazione Soroptimist, e destinato ad accogliere le denunce delle donne vittime di violenza e delle vittime della violenza domestica.

L'accoglienza

