Ebrei, musulmani e cattolici promuovono a Roma un progetto contro la violenza sulle donne

Si chiama "Not in my name: ebrei, cattolici e musulmani in campo contro la violenza sulle donne” il progetto che è nato dalla collaborazione tra l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, la Comunità Religiosa Islamica e l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum sotto la direzione del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha finanziato la realizzazione.

L'iniziativa che coivolgerà le scuole servirà a promuovere il discorso di genere. Verrà presentata martedì 24 settembre alle 15 nella sede del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Viale Trastevere, 76/A). A illustrare la proposta formativa per l’anno scolastico saranno Raffaella Di Castro (Ucei), Marta Rodriguez (Apra), Martino Roma (Coreis) e Betti Guetta (Cdec).



