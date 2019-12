Edoardo Pesce, Sherol e Briga all'Auditorium contro la violenza sulle donne e il cyberbullismo

«Io non odio», la campagna contro la violenza sulle donne, il bullismo, il razzismo e qualsiasi forma di discriminazione, si conclude domani 12 dicembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Con Livio Beshir, sul palco, ci saranno artisti e ospiti per regalare agli studenti momenti di spettacolo e di riflessione. Edoardo Pesce e Luca Angeletti dell’Orchestraccia offriranno un assaggio della loro ironica commistione tra teatro e musica; una delle voci più amate di X Factor 12, Sherol Dos Santos, italiana di origine capoverdiana, presenterà il nuovo singolo, Pleiadi, in uscita il 16 dicembre. E poi, l’attrice, Carlotta Natoli, Flavia Rizza, che racconterà le sue battaglie contro il cyberbullismo, Briga, rapper e cantautore, al Festival di Sanremo 2019 al fianco di Patty Pravo e autore del libro autobiografico “Non Odiare me”.

La prima edizione della campagna - promossa dalla Regione Lazio, Assessorato Turismo e Pari Opportunità, con l’Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario – da aprile a dicembre 2019 ha coinvolto 41 istituti superiori di Roma e del Lazio, 120 docenti, 144 classi e 2688 studenti che hanno partecipato a incontri con grandi artisti e non solo, parlando e confrontandosi sui temi della lotta alla violenza sulle donne, della convivenza civile, contro il razzismo, il bullismo e qualsiasi discriminazione.

La musica (con Vinicio Capossela, Frankie Hi-NRG, Zen Circus e altri), la letteratura (con l’incontro “Parole contro l’odio” e con il monologo di Michela Murgia), il cinema (con il documentario Tumarankè), e il teatro (con Serena Dandini e il suo “Ferite a morte”) sono state quindi le chiavi di lettura e racconto di “Io Non Odio”, per parlare ai ragazzi di parole, di “altro”, di “diverso”.

