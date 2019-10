Violenza donne, un corteo di uomini contro femminicidi e molestie: «Libere di scegliere»

violenza . Questa volta sono stati gli uomini a scendere in piazza per difendere le donne e dire stop alla

Cgil, Cisl, Uil, le Donne Democratiche di Piacenza, Arcigay, Associazione Libellula, il Telefono rosa e il centro antiviolenza La Città delle Donne.

Le donne devono essere libere di scegliere: di uscire la sera vestite come si sentono, di interrompere una gravidanza, di dire no, di esprimere la propria opinione, di chiudere una storia

Elisa Pomarelli Ligabue ha scritto una lettera alla sorella di Elisa: , la 28enne piacentina uccisa il 25 agosto scorso da Massimo Sebastiani, l'operaio che era ossessinato da lei e non accettava di sentirsi respinto. Qualche giorno faha scritto una lettera alla sorella di Elisa: Manrico Maglia, perito agrario, l'ideatore del corteo contro femminicidi e violenze. L'idea è nata dopo l’omicidio di

Ciao Debora, sono Luciano. Se davvero

Piccola stella senza cielo

la cantava così spesso, è ora che Elisa un cielo lo trovi, che la giustizia faccia il suo corso

La violenza culturale si traduce poi in violenza verbale psicologica e fisica – hanno detto gli organizzatori – anche le mamme devono insegnare ai figli maschi sin da piccoli il rispetto per le donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Libere di scegliere. Gli uomini per le donne», lo striscione ha aperto sabato un corteo per le strade del centro di. Un centinaio di uomini ha sfilato contro femminicidi e molestie, all'iniziativa (unica) hanno aderito», ha spiegato». Dopo l'omicidio di Elisa, la città era stata». Pochi i giovani che hanno aderito alla manifestazione, resta comunque la forza delle immagini, uomini che sorreggono lo striscione e sfilano per fermare la violenza sulle donne.