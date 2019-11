Violenza donne, al corteo 5 minuti di silenzio per le vittime e poi l'urlo: «Ci vogliamo vive»

«Contro la violenza siamo rivolta». Lo striscione apre il corteo del movimento “Non una di meno” che parte poco dopo le 15 da piazza della Repubblica. Sono arrivati da tutta Italia per dire no alla violenza, migliaia di donne e anche tanti uomini. In testa le rappresentanti dei centri antiviolenza, delle case delle Donne, dei consultori e molte portano le maschere delle luchadoras, a sostegno della struttura di accoglienza Lucha Y Siesta di Roma sotto sfratto.



Nessuna bandiera di partito, bandane e foulard rosa e viola, il segno rosso sul viso. Alle 16, 30 il corteo si ferma alla fine di via Cavour, tutti i manifestanti si siedono a terra. Migliaia di persone immobili sull'asfalto e in silenzio per cinque lunghissimi minuti. Tra le mani i cartelli con i nomi delle donne uccise. Dopo il silenzio, interminabile, un urlo improvviso: «Suona il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che non hanno voce». Il flash mob chiamato "Il grido muto" é stato organizzato per dare solidarietà alle donne cilene che vengono violentate dalla polizia ed in particolare nei confronti di Daniela Carrasco, trovata impiccata lo scorso 20 ottobre. Subito dopo, le manifestanti si sono alzate e hanno urlato: «Ci vogliamo vive».

Dai camion della musica viene letto l'elenco di tutte le vittime di violenza di quest'anno. Tra i partecipanti anche l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini e la scrittrice Igiaba Scego.

