«Non è normale che sia normale»: la campagna contro la violenza sulle donne diventa una canzone rap

«Non è normale che sia normale ammazzare chi si dice di amare. Non è normale che sia normale comportarsi da criminale...». La campagna contro la violenza sulle donne lanciata nel 2018 dal vicepresidente della Camera Mara Carfagna diventa un brano rap, scritto e cantato dagli studenti dell’istituto Copernico-Carpeggiani di Ferrara. La canzone è già in vendita su tutti gli store online, il ricavato servirà ad aiutare le famiglie affidatarie degli orfani di femminicidio.

«É per noi tutti un’emozione grandissima: il messaggio che abbiamo veicolato con forza un anno fa dalla Camera dei deputati in occasione del 25 novembre ha centrato il bersaglio e ha ispirato il lavoro delle studentesse e degli studenti del Copernico-Carpeggiani di Ferrara», ha dichiarato Mara Carfagna. «Ora però dobbiamo fare di più, aiutando concretamente gli orfani di femminicidio, bambine e bambini che hanno visto morire la madre per mano del padre, e le famiglie affidatarie che con amore si prendono cura di loro. Possiamo farlo concretamente acquistando “Non è normale che sia normale”, che è disponibile su tutti gli store online, e dimostrando agli orfani e alle famiglie che non sono soli, anzi che tutta l’Italia è con loro».



La campagna lanciata nel 2018 dal vicepresidente della Camera ha avuto un grande successo social: 49.000 post su Instagram. 7.100 tweet, 38.287 retweet, in totale 210.000 condivision. L’istituto Copernico-Carpeggiani attraverso il progetto pilota “The New Poets” ha introdotto una nuova materia di insegnamento, incentrata sul dramma della violenza maschile, per prevenire questo crimine e per educare le nuove generazioni. La canzone “Non è normale che sia normale” rientra nel progetto e darà un sostegno ai tanti orfani delle vittime di femminicidio.

«Ascoltandola mi sono emozionata e commossa. Voglio sollecitare tutti a scaricare e comprare la canzone, è un gesto concreto in aiuto a questi bambini traumatizzati. Lo farebbero per una giusta causa, dimostreremo così che l'Italia non li lascia soli», ha aggiunto il vicepresidente della Camera che ha presentato l'iniziativa accanto a due studenti dell'istituto, tra gli autori della canzone.

Non sono bastate tre leggi approvate dal Parlamento a garantire loro un sostegno finanziario. Da oltre un anno e mezzo, infatti, manca il regolamento attuativo necessario per sbloccare i fondi già stanziati per gli anni 2018, 2019 e 2020. I soldi ci sono, ma per i ritardi del Ministero dell’Economia rimangono nel cassetto. La prima legge, dedicata specificatamente agli orfani per crimini domestici, è stata approvata in Parlamento alla fine del 2017 ed è entrata in vigore il 16 febbraio 2018. A partire da quella data, il Mef avrebbe avuto tre mesi di tempo per emanare il regolamento necessario a far giungere a quei bambini e giovani due milioni di euro, finalizzati a borse di studio e iniziative per l’inserimento nel mondo del lavoro. La vicepresidente Carfagna ha presentato un emendamento alla legge di Bilancio 2019 per istituire un fondo aggiuntivo pari a dieci milioni di euro, destinato al sostegno e all’aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie. Il governo ha accolto solo parzialmente la proposta, prevedendo un importo di tre milioni di euro. La legge sul Codice rosso, approvata lo scorso mese di luglio, ha elevato per il 2020 il fondo fino a cinque milioni di euro.

Ultimo aggiornamento: 18:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA