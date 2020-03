Violenza, Bonetti promette: «Nuovi alloggi per le vittime»

«Con la ministra dell'Interno Lamorgese abbiamo iniziato un percorso e lei ha già sollecitato tutti i prefetti a livello territoriale per trovare ulteriori alloggi che permettano la presa in carico di donne che escono dalla violenza domestica in una condizione di sicurezza sanitaria. Per questo ho stanziato almeno un milione di euro, vediamo se bastano». Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti a Radio1 intervistata da Minoli a 'Il Mix elle 5'.

