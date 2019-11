Tre milioni e 700mila donne hanno interrotto relazioni violente: separate e divorziate le più a rischio

separate o divorziate sono particolarmente esposte al rischio di violenza da parte dell'ex. Quasi 3milioni e 700mila donne hanno interrotto una relazione (anche senza convivenza) violenta. Poteva trattarsi di violenza fisica, sessuale o psicologica. Di queste 1 milione erano separate o divorziate. Più di 2 milioni erano state vittime di violenza fisica o sessuale, tra le quali più di 600 mila separate oppure divorziate.





Femminicidi, record nel 2018: 142 donne uccise. Più denunce per violenza sessuale e stalking



Sono questi i dati forniti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio da Linda Laura Sabbadini dell'Istat nel corso di un'audizione. Le donne sono particolarmente esposte al rischio di violenza da parte dell'ex.

Le donne separate o divorziate risultano essere un segmento particolarmente a rischio di violenza da parte dell'ex partner: il 36,6% infatti è stata vittima di violenza fisica o sessuale da parte del coniuge o convivente da cui si sono separate, contro una media del 18,9%

prosegue la relazione. Focalizzando l'attenzione sugli ultimi 5 anni sono 538 mila le donne vittime di violenza fisica o sessuale da ex partner anche non convivente. In questo gruppo sono 131mila le separate o le divorziate. Il 65,2% delle donne separate e divorziate aveva figli al momento della violenza, che nel 71% dei casi hanno assistito alla violenza (il 16,3% raramente, il 26,8% a volte e il 27,9% spesso) e nel 24,7% l'hanno subita (l'11,8% raramente, l'8,3% a volte, il 4,7% spesso). Un quinto (24,4%) delle separate o divorziate si sono recate presso le forze di polizia per denunciare la violenza, ma nel 60% dei casi non hanno firmato il verbale. Nel 4,7% dei casi si sono rivolte ai centri anti violenza o agli sportelli di aiuto contro la violenza, mentre il 13,2% di queste dichiara di non sapere della loro esistenza. Le violenze subite sono considerate gravi in quasi il 90% dei casi, molto gravi nel 62,9% dei casi e il 45,6% delle vittime ha subito ferite. Oltre la metà (53,9%) ha dichiarato di aver avuto paura per la propria vita o quella dei figli.

