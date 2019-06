Le donne non fanno figli, preferiscono i gatti: polemiche social sulla vignetta di Radio Maria

Inizialmente era anche accompagnata dalla frase

Notate qualcosa di strano?

, poi cancellata e sostituita da una serie di emoticon. Sotto migliaia di commenti, molti dei quali critici o ironici: dal “Talebani” a “vignetta bigotta e stupida”, passando per “2019 o 400?”. Ma anche frasi di apprezzamento:

Finalmente qualcuno ha il coraggio di aprire gli occhi (e la mente!) alla realtà disastrosa della società “moderna

…”, o

Questa vignetta descrive esattamente la realtà odierna della denatalità nel mondo occidentale, cosa che ci porterà in un abisso di solitudine e tristezza

. Su Twitter non si contano commenti e battute.

Interviene con un tweet anche Heather Parisi:

In alto, su un sentiero stretto di montagna, c'è una donna con quattro bambini, ha un abito lungo ottocentesco. Poco più in basso una mamma anni Sessanta, con la gonna al polpaccio, ha un cestino di pic-nic e due figli. Passa il tempo, c'è un'altra curva, ecco la madre anni Novanta, in jeans scarpe da ginnastica e un solo bambino per mano. Arriviamo ai nostri giorni: una donna sola con tre gatti. L'evoluzione della donna, da madre a gattara. Nessun uomo accanto a lei, una strada in discesa che porta alla solitudine. La vignetta è stata pubblicata sulla pagina Facebook di Radio Maria ed è esplosa la polemica.«A certi stereotipi secondo i quali essere madri è l'unico destino possibile per le donne rispondiamo rivendicando il diritto di essere ciascuna di queste donne e molte di più».