Papà stalker minaccia l'ex moglie su Facebook: «Per mia figlia mi faccio 30 anni»

«Non posso uscire con te, il mio papà, lo ha detto il giudice». Il giudice ha concesso al padre

di vedere la figlia solo in incontri protetti e lui, nel video, si scaglia presumibilmente contro la ex dalla quale è separato e che già da qualche anno lo ha denunciato per stalking e maltrattamenti. Succese a Napoli e le parole usate dall'uomo suonano come una minaccia: per lei mi faccio anche 30 anni, riferendosi alla figlia, come se pensasse a un gesto violento nei confronti dell'ex. Una preoccupazione che ha spinto l'avvocato della donna, Sergio Pisani, a presentare denuncia in Procura: 30 anni di carcere, infatti, si infliggono a chi uccide. Il trentenne è già sotto processo, a Napoli, pernei confronti della mamma di sua figlia dalla quale si è separato qualche anno fa. Da allora la ragazza è diventata, sottolinea l'avvocato Pisani, «vittima di una vera e propria campagna mediatica denigratoria che va avanti ormai da qualche anno».