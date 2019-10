Macron: «Velo in pubblico? Non mi riguarda, questa è la laicità»

Il presidenteaffronta la questione delche in questi giorni è tornato ad animare il dibattito in Francia. «Indossare il velo nello spazio pubblico non mi riguarda: è questa la laicità. Indossare il velo negli uffici pubblici, come a scuola dove si educano i bambini, sì mi riguarda: è questa la laicità», ha detto il presidente francese in visita a La Réunion, intervistato da media locali, su un tema che nelle ultime settimane è tornato a tenere banco. «Nei luoghi dove vengono forniti servizi pubblici, ci deve essere neutralità», perciò «dove si educano i nostri bambini, si chiede agli educatori, così come agli stessi bambini, di non indossare simboli religiosi», ha sottolineato Macron, ricordando che la legge sulla laicità vieta di indossare negli uffici pubblici il velo islamico così come i simboli di altre religioni.Una controversia su cui la Francia torna a spaccarsi con Macron costretto a intervenire da Bruxelles per smentire qualsiasi divisione sul tema all'interno dell'esecutivo.