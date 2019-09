Vanessa Incontrada senza filtri su Instagram: «Le vostre imperfezioni vi rendono uniche. Amatele»

«Le vostre imperfezioni vi renderanno uniche, amatele. Besitos Amigos». Baci da Vanessa Incontrada con i capelli spettinati, un sorriso appena accennato, il sole alle spalle. Riflessioni di fine estate su Instagram, foto senza filtri che raccontano di giornate di mare e di tramonti, «quando mi rilasso», «io nell'isola», al Giglio. Lei in primo piano, naturale e senza trucco, e che importa se non tutto è perfetto. Anzi, viva le imperfezioni, conclude l'attrice e conduttrice spagnola che a 40 anni - come si legge su Vanity Fair - ha fatto pace con tutto, anche con la cellulite.

Non sarà stato facile, più volte Vanessa è stata vittima di commenti sul suo fisico tutt'altro che benevoli. I chili di troppo, il seno grande, i glutei non abbastanza tonici. Dopo la diretta tv dei Wind Music Awards, un paio di anni fa, la rete si era scatenata con insulti pesanti. «Sì ok, tutto bello e bellissimo, ma fai qualcosa per i glutei e quella cellulite! Si fa fatica a guardarti», avevano scritto su Twitter. Ma lei non gli ha dato importanza e non si è lasciata ferire, si è fatta fotografare in costume bella e sorridente, adesso mostra le sue imperfezioni con fierezza e dà a tutte una lezione: «Amatele». Applaude anche Antonella Clerici.

Vanessa Incontrada oltre le critiche: eccola in costume, bella e sorridente



Vanessa in costume sorridente

«Viviamo in un mondo cretino, perché non puoi piacere a tutti, però sentir parlare sempre dell’aspetto fisico mi ha stancato. La cellulite ce l’ho, le smagliature pure, ma che devo fare? Siamo donne. Fa parte della vita avere periodi in cui ci si sente meglio e altri peggio, e alla fine bisogna accettarsi», ha raccontato in tv lo scorso anno. «Sempre i chili. Solo i chili. Quanto scocciano e quante cattiverie», ha raccontato in un’altra intervista. «Vogliamo parlare della Magnani, della Mangano o della Loren? Erano donne prosperose e osannate, mentre a me criticano il fondoschiena o il seno abbondante; ma se sono così, cosa ci devo fare? Devo finire per forza sotto i ferri del chirurgo?».

