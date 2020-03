La volontaria Valeria Di Paolo: «Tutti a casa, ma chi non ce l’ha? Chi si occupa dei senza tetto?»

«Tutti a casa, ma chi non ce l’ha?». È il grido d'allarme di Valeria Di Paolo, volontaria della Comunità Santo Stefano, composta da un gruppo di persone che ogni lunedì porta da mangiare ai senza fissa dimora nella zona della stazione Tiburtina e che fa parte del Forum del Volontariato per la Strada. La Comunità Santo Stefano è nata 25 anni fa grazie ad Armando Andreoni, mentre nel Forum (creato più di 20 anni fa per volere di tutte le associazioni) vi confluiscono diversi movimenti tra cui Sant'Egidio, la Caritas, e l'Esercito della Salvezza. Con l’emergenza coronavirus la situazione sta cambiando, in peggio.



Cosa state facendo come associazione?

«Brancoliamo nel buio. Molte associazioni hanno, purtroppo ma comprensibilmente, deciso di fermare il loro servizio. Quelle che continuano lo fanno cercando di rimodulare la modalità di distribuzione dei pasti, tra distanza di sicurezza e pasti monodose. Io vado il lunedì alla Stazione Tiburtina, ma mi sento poco tutelata e soprattutto impotente di fronte a persone che mi chiedono: “A noi chi ci pensa?”. Purtroppo nessuno».



Come si svolge l’aiuto?

«A Roma le associazioni distribuiscono nelle stazioni come San Pietro, Tuscolana, Ostiense, Termini e Tiburtina. Ci sono poi i gruppi itineranti che si occupano di diverse zone. Però i senza fissa dimora sono allo sbando, molti posti dove poter mangiare non li accolgono più per via dell'ultimo decreto ministeriale e non sanno più cosa fare».

Qual è la preoccupazione più grande?

«Se il governo non si vuole occupare di chi dorme per strada e non ha un pasto caldo tutti i giorni, dovrebbe preoccuparsene ora perché queste persone, più di altre, possono essere veicolo del virus».



Quale potrebbe essere la soluzione?

«Non lo so, di sicuro permettere a noi di andare a dare i pasti con tranquillità e capire come gestire la situazione, ma a livello più generale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA