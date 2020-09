Valentina Grande: «Con la Feminist Art le donne hanno rivoluzionato l'arte»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Smettere di farsi rappresentare dal maschio e dai suoi tabù. L'attuale libertà espressiva femminilie è figlia di un impulso: del movimento artistico femminista che, negli anni ’80, sfocia nell’arte attivista. Judy Chicago, Faith Ringgold, Ana Mendieta e le Guerrila Girls sono gli emblemi di quattro riflessioni e svolte cruciali che sfidano la marginalità, portando il discorso oltre il genere. Per capire e conoscere quest'ondata di fertilità creativa, tra chi si è dichiarata femminista e chi del femminismo ha fatto la propria marca stilistica, c'è la graphic biography “Feminist Art. Le donne che hanno rivoluzionato l'arte” (Centauria editore) con i testi di Valentina Grande e i disegni di Eva Rossetti.«Sono soprattutto performance o installazioni, da cui parte il messaggio e la partecipazione alla vita politica. Sono donne attiviste che oltre a realizzare delle opere hanno preso parte a manifestazioni, hanno parlato e fatto politica. Il grande tema che sostà a tutte le storie è la rappresentazione: hanno rotto una rappresentazione che le vedeva descritte attraverso lo sguardo maschile. Si sono riapproriate della rappresentazione della donna, cercando di eliminare i tabù linguistici e visivi».«Dare visibilità al mondo femminile che non esisteva, anzi al mondo delle donne che ora possono parlare per loro stesse e non hanno bisogno di una rappresentazione mediata da un altro sguardo».«Si parla di mestruazioni, di sangue, di corpi, di identità. Chicago nella sua biografia dice che all’inizio aveva paura: aveva rotto dei tabù e temeva per la vendetta degli uomini che sarebbe arrivata attraverso delle critiche che ha ricevuto. Siamo negli anni Settanta e quello che ha fatto Judy se ci riflettiamo oggi è davvero stato rivoluzionario: ha rappresentato le vagine di 39 donne attraverso la ceramica. Una rappresentazione che rompe uno schema e un modello culturale della donna angelica o femme fatale».«Chiamarlo movimento artistico è improprio, siamo di fronte a delle artiste che veicolano la loro arte con dei contenuti politici. Per questo sono partita dagli inizi, dagli esordi americani».«L’ho trovato attraverso lo spazio della città di New York e ho scelto artiste che rappresentassero vari femministi e varie donne. Per cui abbiamo la statunitense Chicago, l’afro americana statunitense Faith Ringgold, l’esule cubana in America Mendieta che fa una riflessione anche sulla terra e la riappropriazione di determinate parole e le Guerrila Girls che rappresentano tutte le donne, tutte le artiste e tutte le persone. Il loro è un femminismo internazionale, che in un certo senso abbraccia tutte le altre».«L’empowerment. Più che basarsi su una critica e una polemica al patriarcato, la loro grande forza è stata di ripartire da se stesse per trovare il proprio spazio, rivendicarlo e farlo esistere. Se esisterà questo spazio, si sono dette, sarà visibile e permetterà ad altri di riconoscersi».«Il femminismo è ancora una parola carica di odio, continuamente criticata. Si parla di nazi femministe o di intolleranza come se fosse una lotta tra uomini e donne, quando invece il femminismo rivendica un sistema patriarcale in cui rientrano anche molte donne visto che è un tipo di cultura, di potere. Si porta dietro un retaggio di paure e conflitti, quando non è una guerra tra sessi, ma qualcosa di più profondo: la gestione del potere».«È un libro che parla di loro, che spiega chi ha lavorato affinché potessero avere un certo tipo di vita oggi. Dobbiamo essere grate verso queste donne a cui è stato detto di tutto e che sono andate avanti lasciando una traccia. È uno stimolo per fare nel nostro piccolo come hanno fatto queste donne coraggiose».