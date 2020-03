Negli usa le donne risparmiano più degli uomini. Voya Financial Adviory ha pubblicato un report secondo il quale negli Stati Uniti le lavoratrici che guadagnano più di 90mila dollari hanno un tasso di risparmio medio maggiore (pari al 10,3%) rispetto alle loro controparti maschili (10%). Questo vuol dire, riporta WeWealth, che le risparmiatrici mettono potenzialmente da parte 516 dollari in più rispetto agli uomini. Tra le donne che guadagnano meno della soglia dei 90mila, invece, il risparmio è alla pari con gli uomini.

«Il risparmio per la pensione dovrebbe essere una priorità per tutti – sottolinea Heather Lavallee di Voya – ma i dati dei nostri intervistati mostrano una tendenza promettente e cioè che le donne in particolare stanno prendendo provvedimenti quando si tratta del loro approccio al risparmio. La realtà, tuttavia, è che il risparmio da solo spesso non è sufficiente. La nostra ricerca indica che solo il 25% delle donne ha la priorità di investire denaro per il futuro, dimostrando che c’è ancora del lavoro da fare».

Le donne che pensano agli investimenti non meno influenzate dalle oscillazioni del mercato. «Le donne hanno caratteristiche innate per cui sono più portate alla finanza, ma quando investono spesso cercano di essere guidate dai persone di fiducia, come quella di un consulente finanziario», ha aggiunto Tom Halloran, presidente di Voya Financial Advisors.

