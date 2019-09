Ursula Von der Leyen pubblica una foto tutta femminile: «Europe is a women»

Ursula Von der Leyen, la prima donna presidente della Commissione Ue, ha ricevuto a Bruxelles le donne della comunità Europea per una cena al femminile postando sul suo profilo Instagram una foto che le ritrae tutte insieme: «È stato un piacere dare il benvenuto a tutte queste donne stimolanti da tutta Europa alla cena della nostra rete femminile. In attesa della prossima volta!».

Sette figli, ex ministra della Difesa tedesca e donna di fiducia della cancelliera Angela Merkel, la Von der Leyen è un esempio di donna al potere. E il suo hashtag #europeisawomen è stato particolarmente apprezzato.

Commissione Ue, la squadra Von der Leyen - L'Infografica

Ultimo aggiornamento: 13:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA