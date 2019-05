Un'app del ministero della Salute per le donne che desiderano o aspettano un bambino: da prima della gravidanza all'allattamento

"Mamma in salute" è l’applicazione gratuita del ministero della Salute per consentire alle donne di trovare, gestire, registrare informazioni su "prima della gravidanza", "gravidanza e parto", "dopo il parto e allattamento". Il collegamento con la mappa dei Centri per la procreazione medicalmente assistita, i riferimenti dei consultori familiari su tutto il territorio nazionale, cosa sono e dove si possono trovare le banche del latte, sono solo alcuni dei servizi a favore e a sostegno della maternità che il Ministero mette a disposizione in un unico strumento.



Con la mappa dei punti nascita sarà possibile localizzare le strutture dove una donna può partorire, con informazioni dettagliate sul numero di culle, la presenza dell’unità di neonatologia e di terapia intensiva neonatale, il pronto soccorso pediatrico, il volume di parti effettuati nella struttura. Informazioni che possono rappresentare un utile supporto alla donna per l’esercizio di scelta consapevole di dove partorire.



Nel Diario della Gravidanza personalizzato sarà possibile registrare i risultati delle indagini diagnostiche-strumentali effettuate e delle visite ginecologiche. L’agenda, che si connette automaticamente a quella del proprio smartphone, ricorderà alla donna gli appuntamenti più importanti per tutti i nove mesi di gestazione. L’utilizzo del prodotto consente la tutela della privacy del cittadino ed è privo di messaggi di natura commerciale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Durante la gravidanza e i miei primi mesi di maternità ho sempre pensato che fosse molto importante avere delle risposte certificate in risposta alle mille domande che tutte noi donne - spiega il ministro della Salute Giulia Grillo - ci facciamo. Per questo ho chiesto al ministero di sviluppare un'app per accompagnare le donne e chi sta loro vicino durante la maternità».