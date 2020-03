Ue, una donna su 3 vittima di violenza. Guadagni inferiori del 16% rispetto agli uomini

Una donna su tre nell'Unione Europea è stata vittima di violenza fisica e/o sessuale. È quanto si legge nel rapporto dellache oggi ha presentato la sua strategia per la parità tra donne e uomini in Europa. Mentre l'Ue è leader globale nell'e ha compiuto progressi significativi negli ultimi decenni - si legge nel rapporto -, lae gli stereotipi continuano a persistere.Anche se un numero maggiore di donne si diploma alle università, guadagnano in media il 16% in meno rispetto agli uomini e solo l'8% delle posizioni al top delle più grandi aziende dell'Ue sono donne. A tal fine, la strategia per la parità di genere 2020-2025 stabilisce azioni chiave per i prossimi 5 anni e si impegna a garantire che la Commissione includa una prospettiva di parità in tutti i settori politici dell'Ue. Con la strategia la Commissione mantiene la promessa fatta dalla presidente Ursula von der Leyen affinché l'Europa offra le stesse opportunità a tutti coloro che condividono le stesse aspirazioni.