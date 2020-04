Helin Bolek, la cantante e attivista turca morta a 28 anni dopo 288 giorni di sciopero della fame

A 28 anni, Helin Bolek si è spenta a Istanbul dopo 288 giorni di uno sciopero della fame che l'aveva resa fragilissima nel fisico, senza intaccarne la determinazione. Si è conclusa così la battaglia non violenta della musicista della storica band Grup Yorum, simbolo della sinistra in Turchia sin dagli anni Ottanta. Bolek protestava con il digiuno insieme a un altro membro del gruppo, Ibrahim Gokcek, chiedendo la scarcerazione dei suoi compagni detenuti con accuse di «terrorismo» e denunciando il bando imposto dal 2016 ai loro concerti e alle altre attività culturali. Il mese scorso le autorità l'avevano portata in ospedale con la forza, ma lei aveva rifiutato il nutrimento perché le sue richieste venivano ignorate.

E ora, denuncia l'opposizione al presidente Recep Tayyip Erdogan, «è stata uccisa» dal silenzio fatto calare su di lei. Sui social media, i Grup Yorum condividono le immagini dei pianti straziati attorno al corpo di questa giovane donna e degli slogan di protesta scanditi mentre la sua bara in legno viene portata a spalla da un corteo di sole donne. Immagini drammatiche accompagnate dall'appello del suo compagno di digiuno, giunto per lui al 291/mo giorno, che avvolto nelle coperte prende in mano il microfono e dà fondo alle energie residue per pronunciare con un filo di voce un ricordo che è insieme una denuncia: «O sarebbe morta lei, o sarei morto io. Lei è morta, ora morirò io. E che succederà? Siete contenti adesso?».

Socialist musician Helin Bolek from Grup Yorum has died on day 288 of her hunger strike. It was never hard to meet their demands, never. pic.twitter.com/pHNSIgKxte — turkishLenin (@turk1shlenin) April 3, 2020

Turchia, condannata a 9 anni la leader anti- Erdogan Mentre un misto di commozione e rabbia avvolge amici, parenti e compagni di Helin Bolek, la notizia della sua drammatica fine riecheggia mentre crescono gli appelli al governo di Ankara a non abbandonare in carcere con il rischio di ammalarsi di coronavirus i dissidenti in precarie condizioni di salute. Un invito rilanciato oggi da Human Rights Watch, mentre in Parlamento è iniziata la discussione sulla maxi-amnistia che tra pochi giorni potrebbe liberare 90 mila prigionieri. Tra i beneficiari, però, non rientrano attualmente molti dei principali oppositori di Erdogan, dal leader curdo Selahattin Demirtas, che soffre di problemi cardiaci, allo scrittore e giornalista 70enne Ahmet Altan, che secondo l'ong sono tra i tanti detenuti «in pericolo di vita di fronte al virus».

