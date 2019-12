Perdere peso riduce il rischio del tumore al seno

Chili in meno per ridurre il rischio di cancro al seno. Le donne over-50 e in sovrappeso dimagrendo corrono meno pericoli. Lo rivela uno studio condotto da epidemiologi della Harvard T.H. Chan School of Public Health, di Boston e pubblicato sul Journal of the National Cancer Institute. Il sovrappeso è un fattore di rischio ben documentato per il cancro al seno, specie per donne in menopausa. Ma finora nessuno studio aveva indagato la possibilità che l'effetto dei chili di troppo sul rischio di tumore fosse reversibile perdendo peso.

Gli esperti per la prima volta hanno coinvolto un campione enorme, oltre 180 mila donne over-50, il cui stato di salute è stato monitorato per un tempo medio di 10 anni. Le donne sono state pesate all'inizio dello studio, dopo i primi cinque anni e poi alla fine dello studio. Coloro che avevano perso peso ed erano state attente a non riprendere chili dopo la dieta avevano un rischio di cancro al seno significativamente ridotto rispetto a coloro il cui peso era rimasto stabile nel tempo. In particolare chi aveva perso dai 2 ai 4,5 kg presentava un rischio di tumore ridotto del 13% rispetto alle donne il cui peso era rimasto stabile. Le donne che hanno perso dai 4,5 ai 9 kg presentavano un rischio cancro ridotto del 16%. Le donne che avevano perso 9 kg o oltre presentavano un rischio cancro ridotto del 26%. Si tratta di un risultato importante, perché mostra che le donne hanno la concreta possibilità di modificare attraverso gli stili di vita il proprio rischio di tumore del seno.

