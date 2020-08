Trump concede la grazia a Susan Anthony, attivista per il voto alle donne

concederà la grazia a, attivista e pioniera dei diritti civili statunitensi che svolse un ruolo cruciale per assicurare il diritto di. Anthony fu arrestata per aver votato illegalmente nel 1872 e le venne comminata una multa da 100 dollari. La grazia di Trump a Anthony arriva in occasione del 100mo anniversario del 19mo emendamento, che garantì il voto alle donne a livello federale. La decisione è un tentativo di Trump di corteggiare le donne in vista delle elezioni.