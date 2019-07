Colonnella accusa di abusi il super generale, guerra ai massimi livelli nell'esercito americano

Ormai è un caso di Stato. Il colonnello dell'esercito, Kathryn Spletstoser ha accusato di molestie sessuali uno dei generali statunitensi più alti in carica, John Hyten, comandante dell'unità di comando strategica e da poco nominato dal presidente Trump ad un ruolo ulteriormente sensibile, praticamente il numero 2 del suo staff in materia di consulenza militare.

L'atto di molestie è avvenuto due anni fa, quando il colonnello Spletstoser, descritta da tutti come una tipa tostissima e super affidabile, durante l'annuale forum in California sulla difesa nazionale si è vista bussare alla sua stanza nell'hotel dove alloggiavano tutti dal suo capo, il generale Hyten che le chiedeva se poteva entrare per domandarle una informazione. Nella denuncia il colonnello racconta che era tardi, lei era già in pigiama e con la crema da notte sul viso. Il generale è entrato, si è messo a sedere sul letto chiedendole di accomodarsi al suo fianco.

Al diniego della donna il generale l'ha buttata sul letto, baciandola, premendo il suo corpo contro il suo, fino a raggiungere un orgasmo. Nel rapporto fatto alle autorità il colonnello ha detto di essersi alzata senza parole, frastornata, di essere andata in bagno a prendere un asciugamano. Lui le ha chiesto se avesse intenzione di deferirlo alla corte interna. Per due anni l'episodio è rimasto in un angolo poi il colonnello Spletstoser quando ha visto che il generale ad aprile è stato premiato dal presidente Trump non ha più avuto remore.

«Ho capito che avevo una responsabilità morale e non potevo andare avanti facendo finta di niente, sapendo che potrebbe accadere la stessa cosa ad altre donne». Durante una intervista la vittima ha spiegato di non avere denunciato prima perchè significava avere la vita rovinata. Il generale ha negato ogni addebito, mentre uno stuolo di avvocati si appresta a dare battaglia in tribunale, passando a setaccio ogni dettagli utile per ricostruire una vicenda che si fa sempre più imbarazzante .

