Il Csm per la prima volta nomina una donna alla guida del tribunale di Napoli

Elisabetta Garzo è la prima donna a guidare il Tribunale di Napoli. Il Csm l'ha nominata oggi all'unanimità. Prima presidente di sezione ai Tribunali di Santa Maria Capua Vetere e di Vallo della Lucania, dal 2014 Garzo era al vertice del Tribunale di Napoli Nord (Aversa). «È riuscita, grazie alle sue doti ed alla sua capacità organizzativa a rendere il tribunale di Napoli Nord , che era in grave sofferenza per le carenze logistiche e di personale, un Ufficio efficiente e strutturato», ha detto il relatore, il laico di Forza Italia Michele Cerabona. «Soddisfazione» per la prima donna alla guida del tribunale partenopeo è stata espressa dal presidente della Commissione Direttivi Mario Suriano.

