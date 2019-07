Tour de France 2019, la sfida al femminile che nessuno conosce: «Vogliamo la parità»

Sono dieci donne, amano il ciclismo e hanno affrontato l'intero percorso del Tour De France «per evidenziare le disuguaglianze che esistono ad ogni livello all'interno dello sport che abbiamo rapidamente imparato ad amare». Fanno parte del team InternationElles che vuole evidenziare l'attuale mancanza di una gara al femminile.

Tra loro c'è Helen Bridgman che spiega: «Il ciclismo al femminile è molto indietro rispetto agli sport come il tennis e il calcio in termini di parità in TV e copertura mediatica, sponsorizzazioni e premi in denaro per citarne alcuni».

Sabato hanno concluso la sfida. Hanno percorso salite epiche, discese veloci, visto paesaggi mozzafiato e reso omaggio a una delle gare più importanti per convincere gli organizzatori del Tour de France, l'Amaury Sport Organization (ASO) che possono farcela. «Le donne non sono autorizzate a partecipare all'evento principale, ma non esiste una gara a tappe equivalente di alto profilo per donne» spiega l'organizzazione InternationElles.

Bridgman ha spiegato: «Che tu sia un ciclista o no, tutti hanno sentito parlare del tour. La maggior parte di ciò dipende dal fatto che domina i media ogni anno, con copertura in diretta e rapporti sulle gare trasmessi in tutto il mondo durante l'evento. Eppure non esiste una gara a tappe che si avvicini a quel tipo di attenzione nel calendario ciclistico femminile professionistico, né una gara che offre quasi lo stesso premio in denaro. È deludente. Come possiamo aspettarci che il ciclismo femminile fiorisca se non gli viene data la stessa opportunità?»

Nel loro ultimo post hanno spiegato: «Le donne meritano l'uguaglianza nella copertura della gara e nel premio in denaro. Noi siamo le internationelles e abbiamo completato il percorso completo del Tour de France 2019».



© RIPRODUZIONE RISERVATA