Il tennista chiede alla raccattapalle di sbucciargli la banana: rimproverato dall'arbitro

Il tennista chiede alla raccattapalle di sbucciargli una banana durante un cambio di campo, l'arbitro interviene e lo redarguisce. La scena viene ripresa e il video diventa virale sui social.

So Benchetrit wrote on Twitter that #Bananagate is only a 10-second video and that it doesn’t show the whole situation.

Well, below is the entire sequence (33 sec) which shows exactly what happened. The blaming-social-media-card is not gonna work... https://t.co/RGmIJYz2cE

— Alex Theodoridis (@AlexTheodorid1s) January 20, 2020 >

É successo anche questo durante le qualificazioni degli Australian Open. Elliot Benchetrit, numero 229 del ranking, è impegnato a Melbourne nella caccia di un posto nel main-draw del primo Slam dell'anno. Il francese, durante un break nel match decisivo, ha chiesto a una ball-girl di sbucciargli una banana: una richiesta fuori dal regolamento, a cui ha assistito il giudice di sedia John Blom. L’arbitro, John Blom, assiste alla scena e richiama l’attenzione dei due: la ragazza restituisce il frutto al tennista, che viene rimproverato dal giudice di gara.

