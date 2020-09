Pena ridotta allo stupratore, «lei troppo disinvolta e lui mite»

Pena scontata al marito condannato per stupro perché la moglie «è troppo disinvolta». Un uomo di 63 anni è stato condannato con rito abbreviato a 5 anni per violenze sulla moglie, ma in Appello la pena gli è stata ridotta a 4 anni e 4 mesi, come racconta il Corriere della Sera.

La vicenda era cominciata l'8 giugno 2019 a Vimercate in provincia di Monza, quando il cittadino rumeno aveva cominciato ad essere violento con la moglie accusandola di tradirlo con «uomini conosciuti su Facebook». Fin quando le aveva puntato un coltello al viso, le aveva tolto il telefono e poi l'aveva percossa con un tavolino di legno e presa a pugni sul viso. Poi l'aveva violentata. La I Corte d’Appello milanese condivide con i giudici monzesi di primo grado l’esistenza di «una prova granitica e davvero consolidata», e l’esattezza giuridica dell’imputazione di sequestro.

