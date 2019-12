“Storia di Nilde”, su RaiUno la docufiction della prima donna Presidente della Camera

Da insegnante, a leader della Resistenza contro il fascismo a Presidente della Camera. Nilde Iotti, nacque nel 1920 e morì nel 1999, è stata la prima donna a ricoprire questa carica a Montecitorio. Giovedì 5 dicembre, su RaiUno alle 21,25, andrà in onda la docufiction “Storia di Nilde" con Anna Foglietta nella parte della parlamentare, Francesco Colella, Linda Caridi e Vincenzo Amato per la regia di Emanuele Imbucci (una produzione Gloria Giorgianni per Anele in collaborazione con Rai Fiction).

Nilde Iotti, sul set della nuova fiction di Rai1

A vent'anni dalla scomparsa e a quarant'anni dalla nomina a Presidente della Camera dei deputati, la docufiction ripercorre la storia umana e politica di Nilde Iotti: dagli anni della Resistenza all'incarico a Montecitorio che ha ricoperto per tredici anni. Ad essere raccantati saranno anche il costante impegno della leader nell'emancipazione delle donne italiane (si ricorda quando nel '69 fece uno storico intervento in favore della legge sul divorzio) e il travagliato rapporto sentimentale che la Iotti ebbe con Palmiro Togliatti.

Anna Foglietta è Nilde Iotti: «Orgogliosa di vestire i suoi panni. Era una supereroina»

«Amavo l'idea di riportare in vita, con Nilde, una classe politica degna di stima e rispetto. La cui competenza, a differenza di oggi, non era messa in dubbio. Un classe politica dotata di profondo senso etico dello Stato» le parole dell'attrice Anna Foglietta. Che, su Instagram, con una frase di Nilde Iotti ha presentato la docufiction: «E' necessario cogliere negli altri solo quello che di positivo sanno darci, e non combattere ciò che è diverso, che è altro da noi».

