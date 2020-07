La rivincita delle donne africane arriva dalla moda. Ecco le nuove stiliste nigeriane star del web e delle passerelle

La rivincita delle donne africane arriva dal mondo della moda. E’ boom sui social network, e specialmente su Instagram, di creazioni delle giovani fashion stylist di Lagos e dintorni. Dinamiche, seducenti, agguerrite, colorate, le nuove promesse della moda “made in Nigeria” dettano tendenza nei look al femminile e al maschile, e sono in netta ascesa anche sul mercato occidentale con le loro creazioni, confermandosi business women oltre che webstar, in grado di coniugare la tradizione con l’innovazione. Se noti stilisti dell’alta moda si sono spesso ispirati all’Africa e allo stile etnico, infatti, adesso le stelle nascenti africane della moda prendono la propria rivalsa, interpretando lo stile della donna occidentale attraverso il gusto esotico della tradizione millenaria del continente africano, e trasformando il tradizionale caftano “abaya” in un capo di tendenza estremamente seducente, grazie a nuovi tessuti e nuances di colori.

Vediamo ora chi sono le stylist emergenti che dalla Nigeria ambiscono a sfidare le passerelle internazionali. Regina dell’Africa Fashion Week di Lagos è senz’altro Toyin Lawani, già approdata con il suo stile casual-chic (che rievoca la pop art in chiave underground) a kermesse di richiamo mondiale per le fashion victims, come il New Fashion Show. Mimi Yina, ben 542mila followers su Instagram, oltre che fashion designer, è anche personal shopper di successo. Tra le clienti più fedeli persino l’attrice e produttrice Funke Akindele. Proprio Yina ha rivalutato la tradizionale “abaya” in chiave trendy-chic. Anche Tobeena è già considerata un’icona di moda contemporanea: i suoi capi sono indossati dalla modella e attrice Annie Idibia e dalla conduttrice tv e radio nonché vlogger Toke Makinwa, vere celebrity nel continente africano e non solo. Le cantanti Waje e Niniola, e la modella Vimbai amano invece sfoggiare i look ideati da Rhoda Ebun, per una femminilità creativa e sicura di sé. Anche Jane Michael Ekanem da stilista è diventata una “diva” in Nigeria e, tramite i social, worldwide. La regista Mercy Aigbe e la modella, attrice e sex symbol Beverly Osu si affidano invece alla fantasia, unita al business sartoriale, di Abbyke Domina (quasi centomila followers su Intagram), e vanno pazze per le sue seducenti "abaya" da gran sera, in seta dalle fantasie tropical chic. Rapida ascesa sulle passerelle anche per Ejiro Amos Tafiri, molto apprezzata per il suo stile dall’attrice Rita Dominic. Tolu Bally, 162mila followers al suo attivo su Instagram, con gli abiti bon ton chic dal tocco glamour è amatissima dalla bella attrice e conduttrice tv nigeriana Linda Osifo, la prima “runner” a Miss Nigeria Entertainment Canada e seconda classificata a Miss AfriCanada. La pluripremiata Damilola Oke, infine, veste il rapper Falz per i red carpet, mentre Yolanda Okereke è la stilista preferita del deejay di culto Jimmy Jatt.

