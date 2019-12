Spagna, chi sono le due donne presidenti di Camera e Senato

Il Parlamento spagnolo guidato da due donne. Ai vertici di Camera e Senato sono state elette un magistrato e una docente di diritto: Meritxell Batet e Pilar Llop, entrambe socialiste e coetanee, sono rispettivamente presidenti della Camera dei Deputati e del Senato.

Llop, 46 anni, è un magistrato esperta di violenza di genere, scesa in politica nel 2015, mentre Batet, 46 pure lei, è docente di diritto costituzionale, deputata ed ex ministro. Le due occupano ora la terza e la quarta carica dello Stato, dopo il Re e il primo ministro. Non è pero la prima volta che ciò accade in Spagna: tra il 2000 e il 2002 ai vertici di Camera e Senato sono state le popolari Luisa Fernando Rudi e Esperanza Aguirre. «Sono sicuro che entrambe svolgeranno un ottimo lavoro, caratterizzato dalla lealtà istituzionale, con un fermo impegno al dialogo. Congratulazioni, compagne!» ha commentato in un tweet il presidente del governo, il socialista Pedro Sanchez.

Llop è la seconda donna a ricoprire questo ruolo in duecento anni di storia. Nel luglio 2018 il governo di Pedro Sánchez l'ha scelta come delegata dell'Esecutivo per la violenza di genere.

