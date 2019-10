Tumore al seno, pazienti in passerella per il Bra Day

In passerella donne in cura per il tumore al seno. Saranno protagoniste domani al Gemelli di una sfilata di moda per il Bra day, la giornata internazionale della Consapevolezza sulla ricostruzione mammaria. Per l'occasione sarà presentato il manifesto per tutelare le malate dalle fake news sulle protesi.

Manifesto contro fake news

A circa una donna su 8 viene diagnosticato il tumore al seno nel corso della propria vita e la metà di queste donne prende in considerazione la possibilità di sottoporsi ad una ricostruzione mammaria, anche se non tutte scelgono poi di farlo. Alla già scarsa disponibilità di informazioni complete sulle opzioni disponibili della chirurgia ricostruttiva, ora si sommano i dubbi sul possibile collegamento con il linfoma Alcl, correlato seppure molto raramente con le protesi per il seno. L'occasione di domani sarà un incontro informativo e divulgativo con esperti in cui alla pazienti verrà illustrato il manifesto «Donna X Donna» presentato ieri in Senato. Il Bra Day del Gemelli sarà anche l'occasione della presentazione della mostra fotografica, a cura del fotografo Silvio Esposito che si svolgerà presso il Grand Hotel Plaza a Roma dal 25 al 27 ottobre 2019. A conclusione dell'evento, organizzato in collaborazione con l'associazione Beautiful After Breast Cancer Italia Onlus, la sfilata di moda delle pazienti del Gemelli, operate di tumore al seno, che indosseranno le creazioni dello stilista Gianfranco Venturi.

