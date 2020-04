Sette chef professioniste lanciano il contest Chef Senza Corona

È tempo di sfatare il mito, secondo cui solo gli uomini possono essere grandi chef. E può essere sfatato stando a casa, in questo periodo di quarantena da emergenza virus, e prendendo "lezioni" da donne chef professioniste. Riflettendo sul ritorno della voglia (o il bisogno) di cucinare degli italiani e del lievito di birra diventato introvabile al tempo dell’isolamento domiciliare, è nato “Chef Senza Corona”, un contest che mette in palio un corso di cucina.

L’idea è venuta a sette chef professioniste, Barbara Agosti, Anastasia Paris, Alessandra Ruggeri, Ornella De Felice, Martina Prospero, Valentina Pistoia e Ginevra Antonini. La gara dai fornelli di casa è in programma dall’8 al 30 aprile e per partecipare basta inviare in posta privata sulla pagina Facebook “Chef Senza Corona” due video ricette di massimo venti minuti. La prima è indicata dalle chef ed è la classica carbonara, mentre la seconda ricetta deve riguardare la materia che si desidera seguire nei corsi-premio che inizieranno ad ottobre. Durante la preparazione si devono specificare ingredienti, procedimento, tempistica e dosi; il tutto per 4 persone.

Entro dieci giorni via mail e sms si sapranno i responsi. A questo primo step segue ad ottobre il corso vero e proprio. I vincitori vengono divisi in gruppi da quattro con un massimo di 16 persone: tutti i gruppi riprodurranno le ricette proposte dalle chef. Le lezioni saranno due a settimana per un totale di otto al mese, con la durata di 3/4 ore circa. A fine corso verranno lasciate le dispense con le ricette.



