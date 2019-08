Una donna alla guida delle Chiese metodiste e valdesi in Italia, la Moderatora Alessandra Trotta

E’ stata scelta una donna alla guida delle chiese metodiste e valdesi in Italia. La pastora Alessandra Trotta è la nuova moderatora della Tavola valdese, organo che rappresenta ufficialmente le chiese nei rapporti con lo Stato, con il Vaticano e con le organizzazioni ecumeniche. Per la prima volta la carica viene ricoperta da un membro della componente metodista. Ha cinquantuno anni, è laureata in Giurisprudenza a Palermo, e ha esercitato la professione di avvocato civilista sino al 2001. La Trotta è stata consacrata al ministero diaconale nel 2003.

In pasato ha diretto il Centro Diaconale La Noce dal 2002 al 2010. Presidente dell'Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia (Opcemi) dal 2009 al 2016, ha successivamente svolto il ministero diaconale al servizio delle chiese metodiste e valdesi del XIII Circuito (Campania). Membro della Tavola valdese dal 2018, fra gli altri incarichi ecclesiastici ricoperti ci sono quello di sovrintendente del XVI Circuito (Sicilia), presidente del Sinodo, membro della Commissione per le discipline, membro dell’esecutivo del Consiglio metodista europeo (CME), responsabile dell’Ufficio affari legali della Tavola valdese e coordinatrice del gruppo di lavoro per la tutela dei minori

Il primo discorso pubblico di Alessandra Trotta come nuova moderatora della Tavola valdese ha incluso i grandi temi sociali e teologici: impegno sociale, ecumenismo, tutela dei diritti umani, democrazia e giustizia.Tre le parole chiave del suo discorso: "noi", "ribaltamento" e "unità".

