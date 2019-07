Sarah Jessica Parker choc: «Molestata sul set di Sex and the City, stavo per lasciare tutto»

Sarah Jessica Parker choc. Carrie Bradshaw di Sex and the City ha raccontato, in un’intervista radiofonica negli Stati Uniti, di essere stata molestata sul set della famosa serie televisiva statunitense. «Credo che non c’entri niente quanto sei evoluta e moderna. Nonostante il mio ruolo non mi sentivo completamente nella posizione di parlare, non mi sentivo potente come l’uomo che si comportava in modo inappropriato», ha confidato l’attrice americana all’emittente National Public Radio.

Spiega Sarah Jessica Parker: «Ne ho parlato con il mio agente, che l’ha poi comunicato ai produttori». E ancora. «Il mio agente gli disse: “Se continua così, la mia assistita lascerà lo show. Le ho già mandato un biglietto, un biglietto di sola andata per lasciare la città e non tornerà più”. In poche ore, poi, però, cambiò tutto».



Ultimo aggiornamento: 16:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA