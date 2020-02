San Valentino, Femen si incatenano contro i femminicidi: «Non ti amo da morire»

Una dozzina di Femen si sono incatenate oggi, nel giorno di San Valentino, ai lampadari del Pont des Arts di Parigi, per protestare contro i femminicidi. «Non si uccide mai per amore», è stato uno degli slogan branditi dalle militanti. O ancora: «Non ti amo da morire». La testa ornata da corone di fiori neri, le Femen hanno brandito palloncini a forma di cuori e mazzi di rose rosse, mentre il fumo rosso dei fumogeni si disperdeva nel cielo lungo la Senna. Secondo l'agenzia France Presse, sono almeno 126 i casi di femminicidi recensiti in Francia nel 2019, ovvero una media di una donna uccisa ogni tre giorni.

Action coup de poing des Femens à Paris sur le Pont des Arts pour dénoncer les violences conjugales. Lieu très symbolique en ce jour de la #SaintValentin. @FEMEN_Movement pic.twitter.com/czTAJ94NHq — Remy Buisine (@RemyBuisine) February 14, 2020

