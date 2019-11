Salvini: «Voglio un Paese sicuro per mia figlia, in cui può vestirsi come vuole»

«Ho una figlia di 6 anni e farò di tutto perché cresca in un Paese in cui può vestirsi come vuole, prendere la metro a che ora vuole... senza che nessuno si azzardi ad avere un pensiero fuori posto. Non mi rassegno», dice Matteo Salvini, leader della Lega, ospite di “Cartabianca” su Rai3, parlando del tema della violenza sulle donne.

Salvini attacca Spadafora: «Io pericoloso maschilista? Si dimetta, le Ong lo aspettano»



Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne il leader della Lega aveva twittato: «Grazie al Codice Rosso voluto dalla Lega e approvato dal Parlamento, adesso ogni denuncia di violenza o minaccia deve essere esaminata dalla giustizia entro tre giorni: tanto dolore evitato, tante vite salvate. Un abbraccio Amiche. Stop violenza sulle donne».

Ultimo aggiornamento: 27 Novembre, 07:41

