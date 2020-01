Salvini: «Una donna al Quirinale? Ne parliamo tra due anni»

«Una donna al Quirinale? Ne riparliamo tra due anni», così il leader della Lega Matteo Salvini a margine di un comizio elettorale a Cesenatico. «Io intanto mi occupo di Emilia-Romagna, poi fra due anni e mezzo ci occuperemo di Quirinale». Il leader della Lega risponde a una domanda dei cronisti sull'eventualità che una donna possa essere prossimo presidente della Repubblica in Italia, con riferimento anche al Times che ha inserito Giorgia Meloni tra i 20 personaggi che possono imprimere al nuovo anno un segno di svolta politica.

Times, le 20 persone che potranno cambiare il mondo: c'è anche Giorgia Meloni

Il Times qualche giorno fa aveva inserito Giorgia Meloni tra i 20 personaggi che «potrebbero dare forma al mondo nel 2020». La Meloni era l'unica italiana presente nella lista. «Il Times mi inserisce tra le 20 persone che potrebbero cambiare il mondo nel 2020?», è stata il commento su Facebook della leader di Fdi. «A me basta dare il meglio per cambiare l'Italia: magari dandole un governo che stia a testa alta in Europa e nel mondo e che le restituisca dignità e visione di pensare in grande».

