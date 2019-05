Romeo e Giulietta diventa un amore tra due donne, con le attrici di Rebibbia

Ramona e Giulietta. Quando l'amore è un pretesto” è una personale rilettura di una delle più celebri opere shakespeariane,

n lavoro portato avanti con grande impegno da parte delle attrici detenute della Casa Circondariale Femminile di Roma Rebibbia, con la regia di Francesca Tricarico.



Lo spettacolo nasce dalla voglia di scardinare quello che ancora oggi, e forse più di ieri, è un tabù fuori e dentro le mura carcerarie. Si racconta l'amore tra Ramona e Giulietta, due donne che nonostante i cancelli, le sbarre, i pregiudizi trovano la forza di amarsi e affermare il loro amore.



Un'occasione importante, un pretesto, come suggerisce il sottotitolo, per raccontare il carcere, per interrogarsi su come e quanto esso sia una potente lente di ingrandimento della società esterna.



Spiega la regista Francesca Tricarico: «In questi sei anni di lavoro a Rebibbia Femminile abbiamo sempre cercato nei testi dei grandi autori le nostre necessità, per dare voce alle nostre urgenze che negli anni abbiamo scoperto essere anche le urgenze della società fuori dal carcere, solo le nostre un po' più intense, amplificate. Questo è stato uno dei lavori più complessi da realizzare per la tematica scelta e non solo, un tema fortemente voluto dalle mie attrici che realmente si sono divise nelle loro differenti visioni sull'argomento. Un confronto vivo, vero, ci ha accompagnate per tutto il tempo del laboratorio e dell' allestimento dello spettacolo, ricordandoci la forza del teatro come strumento non solo per far sentire la propria voce ma di confronto prima con se stessi e poi con l'altro».

