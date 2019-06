Una schiacciata per la parità di genere: nasce il Roma volley club maschile e femminile, tutti uniti per Telefono rosa

Una schiacciata in favore della parità di genere. E' l'obiettivo del Roma volley club, la nuova compagine della pallavolo che ha riunito le squadre di serie A maschile (Roma volley) e femminile (Roma volley group) della Capitale: sulla maglietta nella prossima stagione sportiva 2019/2020, infatti, le giocatrici e i giocatori indosseranno la maglia con il logo e il motto di Telefono rosa «Più forti insieme!».

La presentaziione ieri in Campidoglio con i presidenti del club, Antonello Barani (Roma volley, serie A maschile) e Pietro Mele (Roma volley group, serie A femminile) e con Alessandra Lapadura, avvocata di Telefono Rosa, «Questa unione di club favorirà la creazione di un polo nazionale della pallavolo, punto di riferimento per la grande comunità degli appassionati di questo sport - hanno dichiarato Barani e Mele -. Per questo la partnership con Telefono rosa ci rende orgogliosi e rende orgogliosi giocatori e giocatrici che attraverso le insegne dell'associazione sulla maglia potranno rinnovare il messaggio di rispetto per le donne nello sport e in tutti i settori della vita pubblica e privata». Soddisfazione per l'iniziativa è stata espressa anche da Alessandra Lapadura, avvocata di Telefono rosa che ha detto: «L'appello all'unità e alla parità, rilanciato dal Roma volley club si sposa con lo spirito che anima Telefono rosa. Attraverso lo sport e, in particolare attraverso il volley di alto livello, possiamo aumentare straordinariamente le occasioni per veicolare efficacemente il messaggio positivo, sensibilizzando i più giovani ad una maggiore attenzione alle tematiche di genere e contro ogni discriminazione e violenza sulle donne. Siamo felici che giocatori e giocatrici portino sulle maglie il nostro logo e il nostro motto, sarà la prima di tante iniziative che porteremo avanti insieme al club».

Ultimo aggiornamento: 08:57

